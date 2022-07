Un véritable marathon pour des centaines de travailleurs

Depuis mercredi dernier, ce sont des milliers de festivaliers qui envahissent le Vieux-Québec chaque soir et de nombreux acteurs sont nécessaires au bon déroulement de ces soirées.

Au Réseau de transport de la capitale (RTC) l’achalandage est monstre.

«Les gros soirs on a eu 7500 navetteurs. Ça exclut le réseau régulier qui est extrêmement sollicité les soirs de Festival d’été», dit la porte-parole du RTC, Brigitte Lemay.

Ce sont environ 150 employés qui sont entièrement dédiés au transport des festivaliers.

«C’est très festif, c’est très différent du travail régulier. Il y a beaucoup de gens, les gens sont contents», raconte Annie Tondreau, inspectrice du RTC.

Pour les restaurateurs de Grande Allée ces douze jours sont de loin les plus occupés de l’année.

«Je vous dirais que c’est facilement entre le double et le triple de ce que l’on fait normalement. (...) On sort environ 300 à 400 assiettes à l’heure», souligne Fabio Monti, copropriétaire du Bistro L’Atelier et du restaurant Ophélia.

Pour répondre à cette demande, les équipes sont nombreuses.

«Les deux restaurants ensemble, on parle de 60-65 employés sur le plancher en même temps...»

L’impact se fait aussi sentir sur les services d’urgence.

«Il y a des effectifs qui ont été ajoutés pour le Festival d’été. Tout dépendant des journées et des spectacles, on a des véhicules supplémentaires», explique Karelle Lessard, superviseure à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec.

La majorité des interventions d’urgence sont pour des intoxications à l’alcool ou aux drogues et pour des malaises causés par la foule ou la chaleur.

Pour tous ces travailleurs, le marathon se poursuit jusqu’à dimanche prochain.