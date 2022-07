Une coupe forestière inquiète à Trois-Rives

Une coupe forestière inquiète des résidents et élus de Trois-Rives. Un chemin construit sur les terres publiques a été aménagé, et ce, sans permis.

La mairesse de l'endroit, Lise Roy-Guillemette, aimerait savoir qui se trouve derrière ce projet.

«On n'est plus en 1900. C'est déplorable de saccager un territoire et y faire n'importe quoi. Depuis on an, on s'aperçoit qu'il y a des travaux qui se font sur ce site. On a fait des démarches auprès des ministères. On nous confirme qu'aucun permis n'a été octroyé pour un tel projet», a-t-elle précisé.

Ce qui inquiète les résidents du secteur et le conseil municipal, c'est qu'un imposant ruisseau a été aménagé le long de la nouvelle route. «On a marché sur le site vendredi dernier, on voit très bien que le bassin se verse dans cette coulée et éventuellement cela fera des dommages sur la route et sur les terrains riverains, car nos infrastructures ne sont pas adaptées pour recevoir autant d'eau», a précisé la mairesse. Un citoyen a d'ailleurs confirmé à TVA Nouvelles qu'il entreprendra une action en justice contre la municipalité de Trois-Rives.

L'Association du lac Mékinac est également préoccupée par la construction de cette route. «On a beaucoup de questions de nos membres. Ils veulent savoir ce qui se passe sur le chantier. Nous, ce qu'on prône, c'est de protéger le lac et son environnement, on espère que cela n'apportera pas trop de sédiments dans le lac», a expliqué Line Parent, la vice-présidente de l'organisme.

La députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, ne cache pas qu'il s'agit d'un dossier particulier. «Les gens qui ont demandé que cette coupe soit faite, ce sont des Hurons-Wendats. Ils ont des droits ancestraux sur ce territoire. Si c'est pour des pratiques coutumières, ils ont droit. Par contre, ils n'ont pas le droit de faire fi des règles», a rappelé l'élue. Une équipe du ministère des Forêts, de la Faune et des Pacs se rendra sur place mercredi pour inspecter les lieux.

Selon le Conseil Huron-Wendat, l'opération de construction d'un chemin aurait pu être entreprise par une personne membre, autorisée en 2021 à installer un camp dans ce secteur. Il a toutefois mentionné qu'il s'agit d'un projet privé qui n’est pas lié à la communauté.

Cette infrastructure s'installe d'ailleurs sur le site où devait être aménagée une auberge de prestige. Le projet avait finalement été mis sur pause avant la pandémie en raison de l'absence d'investisseurs.