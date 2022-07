Vers des actions collectives concernant la crise des passeports?

Plusieurs voyageurs affectés par la crise des passeports ont déposé des plaintes auprès d’Option consommateur et approché des cabinets d’avocat afin de lancer des actions collectives, a appris TVA Nouvelles.

Ces voyageurs mécontents souhaitent obtenir un dédommagement en raison de l’attente angoissante dans des conditions qui pourraient être qualifiées d’extrêmes.

Certains Canadiens ont été contraints de passer des nuits complètes sous la pluie, sans toilettes chimiques ni station d’eau.

TVA Nouvelles a aussi été témoin de Québécois qui ont raté leur vol et dû racheter des billets d’avion après avoir obtenu leur précieux document à la dernière minute.

Actions collectives

Plusieurs cabinets d’avocats de la région de Montréal contactés par TVA Nouvelles ont confirmé avoir reçu des demandes de voyageurs mécontents pour évaluer la possibilité de lancer une action collective contre le gouvernement fédéral.

Avant d’entreprendre les démarches, les avocats doivent établir quel type de préjudices les voyageurs ont subis.

Certains soutiennent que le passeport a pris la forme d’un droit, même d’un droit fondamental, protégé par la Charte canadienne des droits et libertés.

Encore loin d’être parfait

Si Ottawa a indiqué dans les dernières semaines avoir mis en place de nouvelles mesures, la situation est encore loin d’être parfaite, selon une avocate.

«Le problème, c’est qu’il y a des gens qui ont fait des demandes au mois de février, au mois de mars, et qui n’ont pas encore reçu leur passeport alors que le départ est prévu pour le mois de juillet. Donc ce n’est pas nécessairement des gens qui ont été à la dernière minute, mais là qui se retrouvent dans une fâcheuse position où ils ne sont pas encore certains à l’heure où on se parle s’ils vont réussir à l’avoir à temps pour leur départ», dit Me Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire, à TVA Nouvelles.

Une famille qui a raté son vol après avoir obtenu les passeports des plus jeunes trop tard.

Ils ont dû débourser quelques milliers de dollars supplémentaires pour atteindre leur destination.

«Ce fut l’enfer, on n’a jamais vécu ça. Nous sommes arrivés à l’aéroport en courant. Mais on ne pouvait entrer dans l’avion. Ça m’a coûté 4000$ le rachat de nouveaux billets d’avion. C’est clair que je veux une forme de compensation de la part du gouvernement fédéral, il n’a pas le choix. J’ai des photos, des preuves, j’ai tout, ils ont fait une erreur», déclare Julie Austin, qui se trouve à Santiago de Cuba.

- d’après les informations d’Yves Poirier