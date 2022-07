Au moins 15 familles toujours sans logement en Mauricie

Deux semaines après le grand déménagement, la situation du logement demeure critique en Mauricie, où au moins 15 ménages sont toujours en attente d’un logement et trois sont pris en charge par la Croix-Rouge.

La situation est loin de se résorber. «Juste la semaine dernière, on a répondu à 13 nouvelles demandes, des gens qui étaient hébergés chez des proches et qui n’avaient pas encore demandé de l’aide», a affirmé Jimmy Ducasse, le directeur de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières.

Ces chiffres ne représentent toutefois pas l’ensemble de la région.

«On n’a pas les données pour La Tuque, Shawinigan et Louiseville. On estime donc que la situation est probablement plus problématique», a expliqué Claude Jalette, coordonnatrice à InfoLogis Mauricie.

Pour mieux répondre aux besoins à l’extérieur du périmètre urbain trifluvien, l’organisme travaille à implanter des points de services dans d’autres villes.

«On regarde pour avoir un local à Shawinigan, ce sera la première étape», a-t-elle précisé.

La situation restera critique encore plusieurs mois, selon le nouvel organisme Escouade Itinérance, qui œuvre davantage dans la MRC de Maskinongé.

«Il y en a qui nous appellent, ils ont l’intention de s’en aller ou de mettre une personne à la porte, mais ils ne savent pas où ils peuvent se retrouver. Ils endurent donc les situations et ça peut être dangereux. À cela s’ajoutent les gens qui ont loué des logements au-delà de leur budget pour éviter de se trouver à la rue», a raconté l’intervenant Martin Fiset.

Le manque de logements a aussi des répercussions chez Point de Rue à Trois-Rivières.

«La situation affecte l’ensemble de la communauté. On constate que l’accessibilité aux propriétés, par les gens de la classe moyenne, est de plus en plus difficile. Cela fait en sorte qu’ils restent dans les logements souvent plus accessibles, donc ça réduit l’offre. Pour nous, c’est problématique. Les gens viennent nous voir, ils ont besoin d’un endroit. On est là pour faire des références et de l’accompagnement pour les aider à se trouver un appartement, mais il n’y en a plus. On n’a donc pas la possibilité de les reloger rapidement», a ajouté le coordonnateur de l’organisme, Jean-Félix St-Germain.