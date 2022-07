Cinq morts dans une frappe russe près de Mykolaïv, en Ukraine

Au moins cinq civils ont été tués par une frappe ayant éventré un immeuble près de Mykolaïv, grande ville du sud de l'Ukraine proche du front, a annoncé mercredi le chef adjoint de l'administration présidentielle Kiril Timochenko.

Dénonçant des tirs au lance-roquettes multiple sur plusieurs lieux de la région, il a indiqué sur Telegram qu'un «hôpital et des bâtiments résidentiels ont été endommagés» et que «selon des données préliminaires, cinq civils» ont été tués dans le district de Vitovsk, à l'est de Mykolaïv.

Il a accompagné son message d'une photo du bâtiment détruit, montrant un petit immeuble de trois étages dont une façade est complètement démolie.

Plus tôt, le gouverneur de la région de Mykolaïv, Vitali Kim, avait annoncé que plusieurs villages des environs de la ville avaient été touchés par des frappes.

Dans son breffage quotidien, le ministère russe de la Défense a indiqué avoir visé Mykolaïv avec des «missiles air-sol de haute précision», revendiquant avoir éliminé 70 soldats de la 59e brigade d'infanterie motorisée, des mortiers et des véhicules militaires dans des frappes sur l'est de la ville.

Ville-verrou sur la route d'Odessa, le plus grand port d'Ukraine, sur la mer Noire, Mykolaïv, 475 000 habitants avant la guerre, a été longuement pilonnée quand l'armée russe avait en vain tenté de s'en emparer au début de la guerre.

Elle est située à une soixantaine de kilomètres de Kherson, unique capitale régionale ukrainienne conquise par la Russie depuis le lancement de son invasion le 24 février.

La ligne de front est située entre les deux villes, Kiev ayant lancé une contre-offensive ces dernières semaines et affirmant avoir repris plusieurs petites localités.