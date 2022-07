Hausse du taux directeur: des impacts sur les familles québécoises

La nouvelle hausse du taux directeur de 1% annoncée mercredi par la Banque du Canada aura des impacts sur les ménages québécois.

• À lire aussi: Hausse du taux directeur : l'intérêt des banques protégé?

• À lire aussi: L'inflation devrait rester élevée jusqu'à la fin de 2024, confirme un spécialiste

• À lire aussi: La Banque du Canada fait grimper le taux directeur de 100 points, à 2,50%

Déjà, des familles modifient leurs habitudes de vie et revoient leurs plans de vacances dans le but de diminuer leurs dépenses.

C’est pour cette raison que Philipe Laprade et Mylène Boileau ont opté pour le camping cet été.

«On voulait pouvoir avoir des vacances sur une longue période de temps. À l’hôtel ça n’a juste pas d’allure et avec la nourriture aussi, manger au restaurant tous les jours on ne peut pas se le permettre», explique Mme Boileau.

Le jeune couple, qui dit pourtant avoir une bonne situation financière, devra aussi porter une attention particulière à ses dépenses au quotidien.

«Des sorties aussi simples que d’aller au zoo ou au cinéma coûtent beaucoup plus cher, donc il faut faire plus de choix qu’auparavant», dit M. Laprade.

«Je ne comprends même pas comment les jeunes couples peuvent arriver. Nous, on a un bon emploi, un bon salaire et on l’attend notre paie», ajoute sa conjointe.

La situation économique leur fait craindre le pire pour l’avenir.

«Ça fait peur. On va devoir je pense travailler avec nos marchettes», lance Mme Boileau.

La situation préoccupe aussi de nombreux retraités

«Nous on n’avait jamais compté, on avait deux bons salaires, donc on ne comptait pas, on achetait des gâteries. Mais là maintenant, on compte», souligne Linda Comeau, qui souhaite faire des économies pour continuer à gâter ses petits-enfants.

Un autre couple a choisi de louer un chalet près de la maison plutôt que d’utiliser son véhicule récréatif cette année. Il ne s’agit pas de son seul sacrifice.

«Allez jouer au golf, des affaires de même, j’ai coupé ça. Je vais peut-être y aller une fois dans l’année», affirme Darry Murray.

«On a éliminé un voyage qu’on devait faire au printemps. On était supposés aller en Alaska et on a carrément abandonné à cause du prix du pétrole», ajoute sa conjointe, Diane Dargis.