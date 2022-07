Héma-Québec lance un appel urgent pour des dons de sang

[BASSE RÉSERVE] Pour répondre aux besoins sanguins des centres hospitaliers cet été, Héma-Québec devra prélever 500 dons de sang de plus par semaine au cours des prochaines semaines.

Les besoins concernent tous les groupes sanguins, et plus particulièrement le O-, le A+ et le A-. pic.twitter.com/9YTnj4XDzH