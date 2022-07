La Banque du Canada a «fait ce qu’il faut pour éviter une récession»

En réaction à l’annonce de la hausse historique du taux directeur, qui s’établit maintenant à 2,5%, Clément Gignac estime que la Banque du Canada a adopté toutes les mesures possibles pour éviter une récession.

«Ils ont fait ce qu’il faut pour éviter une récession. Cependant, ils ont peut-être péché par optimisme en pensant que les taux resteraient faibles. Maintenant, on y va avec les bouchées doubles. On ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs, il y a un risque que ça puisse amener une récession, mais une récession temporaire, ce qui est inhabituel», croit le sénateur et ex-chef économiste de iA Groupe Financier.

Par exemple, les gens pourraient perdre leur emploi, mais dénicher un nouveau travail rapidement dans un autre secteur, d’après M. Gignac.

Le sénateur ajoute aussi que les taux directeurs que nous avons connus durant la pandémie étaient exceptionnels.

«Probablement que le taux directeur va atteindre 3,5 ou 4%. C’est quand même relativement faible 2,5% sur le plan historique. Ce qui est anormal sont les taux qu’on a connus depuis les deux dernières années qui sont des taux de pandémie», a-t-il soulevé.

