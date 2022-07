La plateforme de cryptomonnaies Celsius dépose le bilan

La plateforme de cryptomonnaies Celsius Network, qui a reçu un investissement de près de 200 millions $ de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), a dû déposer une demande de mise en faillite, près d’un mois après avoir gelé les actifs de ses 2 millions de membres.

Celsius a indiqué mercredi par communiqué qu’elle avait engagé la procédure en vertu du chapitre 11 du Code des faillites des États-Unis, devant le tribunal du district sud de New York.

Cette décision a été prise afin de «stabiliser son activité et de réaliser une opération de restructuration complète qui maximise la valeur pour toutes les parties prenantes».

La cryptobanque londonienne n’en est pas à ses premiers problèmes, puisqu’elle avait dû geler les actifs de plus de 12 milliards $ de ses membres le 12 juin dernier, en suspendant tous les retraits, les échanges et les transferts.

«Sans pause, l’accélération des retraits aurait permis à certains clients — ceux qui ont été les premiers à agir — d’être payés en totalité tout en laissant les autres derrière eux à attendre que Celsius récolte la valeur des activités de déploiement d’actifs illiquides ou à plus long terme avant de recevoir un recouvrement», ont précisé les membres du comité spécial du conseil d’administration.

La compagnie a précisé qu’elle dispose d’une encaisse de 167 millions USD, ce qui «fournira des liquidités suffisantes pour soutenir certaines opérations pendant le processus de restructuration».

Celsius promettait des rendements de plus de 18% aux clients qui étaient prêts à prêter leurs cryptomonnaies, selon Bloomberg. Ces pièces étaient ensuite confiées à des investisseurs institutionnels, mais Celsius participait aussi à des applications de finance décentralisée.

Lors du dernier mois, la plateforme avait d’ailleurs remboursé la totalité de sa dette de plus de 900 millions $ USD dans les applications Aave, Compound et MakerDAO, a ajouté le média.

Rappelons que «Le Journal» avait appris en octobre dernier que Celsius était surveillé par l’Autorité des marchés financiers.

«Celsius est le principal prêteur de cryptomonnaies au monde et possède une équipe de direction solide qui place la transparence et la protection de la clientèle au cœur de ses activités», avait déclaré Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des Technologies à la CDPQ lors de l’annonce de l’investissement en octobre dernier.

Celsius n’est par ailleurs pas la seule plateforme de cryptomonnaies à être en difficulté dans le marché actuel. Babel, un autre prêteur, a également interrompu ses retraits, la bourse Voyager Digital s’est placée à l’abri de ses créanciers et le fonds spéculatif Three Arrows Capital a été placé en procédure d’insolvabilité.