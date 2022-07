Le Canada champion de l’union libre grâce au Québec

Le Canada est le chef de file des pays du G7 en termes de couples vivant en union libre, un classement surtout dû à la popularité de ce type d'union dans la belle province.

Au Canada, la proportion de couples vivant en union libre était de 22,7% en 2021, selon les données de Statistique Canada dévoilées mercredi. Si l’on avait exclu le Québec, la proportion des couples en union libre aurait chuté, pour atteindre 17% dans le pays.

C’est dire si le Québec a fait pencher la balance, plaçant le Canada en tête des pays du G7 avec la plus grande proportion de couples en union libre.

Les données montrent que le nombre de couples mariés a diminué au Québec, de 17% entre 1981 et 2021.

A l’échelle du pays, en 40 ans, le nombre de couples en union libre a augmenté de 447%, tandis que la hausse n’a été que de 26% pour les couples mariés.

Les jeunes couples optent pour l’union libre

Malgré tout, le mariage reste le type d’union prédominant au Canada, où plus de trois quarts des couples étaient mariés en 2021.

Statistique Canada remarque par ailleurs que la plupart des jeunes adultes ont tendance à opter pour l’union libre. Parmi les personnes ayant entre 20 et 24 ans, 23% vivaient en union libre en 1981. En 2021, ce pourcentage est passé à 79%.

À noter que le Canada se situe tout de même derrière la majorité des pays nordiques comme la Norvège, la Suède et la Finlande, en termes de proportion de couples en union libre.

Statistique Canada précise toutefois que la prévalence des unions libres au Nunavut (52%), au Québec (43%) et dans les Territoires du Nord-Ouest (36%) est plus importante qu’en Suède, qui est pourtant le pays affichant le plus d’unions libres à l’échelle nationale.