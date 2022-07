Les tests rapides deux fois plus demandés en Mauricie

La demande de tests rapides a doublé en Mauricie depuis le début du mois de juillet, un intérêt pour ces boîtes vertes qui augmente en même temps que le nombre de cas en province.

La tendance est confirmée par plusieurs pharmaciens de Trois-Rivières, notamment au Pharmaprix sur le boulevard des Forges.

Depuis environ deux semaines, plus que le double de clients se présente au comptoir pour se procurer leur boîte de tests rapides. Même chose au Familiprix Extra, sur la rue des Alpes.

«En deux semaines, on a distribué la même quantité que le mois dernier, en juin et, mai, c’est à peu près la même quantité. On avait distribué 90 tests chaque mois», a assuré le pharmacien propriétaire du Familiprix Extra, Vincent Vandal.

L’augmentation est encore plus visible au Proxim du boulevard Parent. Selon la pharmacienne propriétaire affiliée à Proxim, Annie-Louise Turcotte, la distribution se fait de deux à cinq fois plus qu’au mois de juin.

Si la population semble se préparer à toute éventualité en raison de l’arrivée de la septième vague, une nouvelle clientèle fait aussi son apparition.

«Tous les jeunes en bas de 14 ans qui bénéficiaient des tests via les écoles, ils n’en ont plus pour la période estivale. Les critères ne se sont pas assouplis, c’est 14 ans et plus pour les tests distribués en pharmacie, donc les parents viennent chercher les tests pour eux, mais probablement à faire pour leurs enfants», a fait voir Mme Turcotte.

Bien que la demande soit plus forte, l’accès aux tests rapides dans les pharmacies est encore facile. Ce n’est pas du tout la même situation qu’en hiver, alors que les boîtes venaient tout juste d’arriver dans les établissements et que l’approvisionnement était limité. Il n’y a donc pas de files, ni besoin de réserver.

«Il n’y a plus vraiment d’enjeu de ce côté-là. On peut commander à la demande finalement. On commande chez notre grossiste et Familiprix n’a pas de problèmes à nous approvisionner», a soutenu M. Vandal.

Au Proxim, on est toujours en attente à savoir quand la prochaine commande pourra être passée, mais l’inventaire est encore bien suffisant pour répondre à la demande des clients.

Les impacts de la montée des cas se font aussi sentir dans les cliniques de vaccination. Le nombre de doses administrées par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a plus que triplé en deux semaines.

On en comptait 1 211 pour la semaine du 19 juin, 1 523 pour la suivante, et 4 114 pour la semaine du 3 juillet. Des plages horaires ont été ajoutées, notamment à Drummondville, pour répondre à la demande.

Cette hausse s’explique par les nombreux messages de prévention lancés par la Santé publique et les délais recommandés pour la dose de rappel, qui concordent avec cette période-ci de l’année, selon le CIUSSS.

Pour ce qui est de la situation épidémiologique en Mauricie-Centre-du-Québec, les données du CIUSSS MCQ montrent que le nombre de cas augmente très lentement, et devrait redescendre d’ici quelques semaines.