Maire Boyer: «On veut amener Laval dans le XXIe siècle»

La Ville de Laval s’apprête à donner un grand coup en modifiant son Code de l’urbanisme, qui date des années 1970, pour faciliter la densification et le développement de son territoire.

«Présentement, notre règlement d’urbanisme date des années 1970. C’est un règlement qui a été fait à une époque où la voiture était reine. Mais ça n’a pas fait en sorte que la ville se développe de manière harmonieuse», a expliqué Stéphane Boyer, maire de Laval, en entrevue téléphonique.

Il estime que le nouveau règlement, adopté par la Ville mardi soir, permettra le développement de quartiers plus agréables pour ceux qui y vivent ainsi que de l'aménagement plus local.

«Avec la pandémie, on voit de plus en plus que les gens travaillent de chez eux. Ils veulent des services à proximité, des commerces locaux, et pouvoir profiter de leur parc près de chez eux», a fait remarquer M. Boyer.

Parmi les changements réglementaires à venir, la Ville instaurera de nouveaux zonages le long des grandes artères. Alors que seul un usage commercial est présentement permis, le nouveau cadre permettra également le résidentiel de même que des «usages mixtes», comprenant par exemple du commercial au rez-de-chaussée et des logements aux étages.

De plus, la Ville veut entraîner une «densification douce» dans ses quartiers, en offrant dorénavant la possibilité d’aménager un logement supplémentaire dans une résidence unifamiliale.

«À Laval, il y a 130 000 résidences unifamiliales. Il y a donc là un potentiel exceptionnel d’ajouter au parc des logements locatifs plus abordables sans modifier le caractère unique et l'identité des quartiers existants», a précisé, par courriel, le cabinet du maire.

De surcroît, les limites de hauteur seront revues et harmonisées. Dans un même souffle, la Ville adoptera trois plans particuliers d’urbanisme (PPU) pour le secteur du centre-ville, celui qui est autour du métro Cartier et celui qui entoure la gare Sainte-Rose.

«À Laval, il n’y avait autrefois presque pas de limite de hauteur. Ça faisait parfois des horreurs comme des tours de 20 étages à côté d’une maison unifamiliale. On veut arrêter ça», a illustré M. Boyer.

Il souhaite que le nouveau Code de l’urbanisme, à terme, réponde aux besoins de la municipalité en matière d'habitation.

Selon les estimations de son équipe, jusqu’à 150 000 logements supplémentaires seront construits grâce à ces modifications réglementaires.

«[Ça va] se faire graduellement au fil des années, au fur et à mesure que les gens déposent des projets à la Ville, a indiqué le maire. Il y a des gens qui veulent faire de beaux projets, mais qui étaient limités par le vieux règlement d’urbanisme.»

Pour l’administration municipale, c’est l’aboutissement de quatre ans de travail. Au cours des dernières années, la Ville a effectué plusieurs études et effectué des séries de consultations publiques.

Le Code de l’urbanisme doit maintenant être soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui devra l’approuver. Son entrée en vigueur devrait se faire au cours de l’automne à venir.

En parallèle, le maire Boyer organisera conjointement un Sommet sur l’habitation le 26 août prochain, avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.