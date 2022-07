Mission accomplie pour Bruno Blanchet

Bruno Blanchet s’était lancé sur un coup de tête dans une aventure pour le moins exigeante, mais le comédien a relevé son défi en parcourant 279 kilomètres pour arriver à sa destination, dans le Bas-Saint-Laurent.

Pas moins de cinq jours auront été nécessaires à Bruno Blanchet pour parvenir à compléter son défi de taille.

Son projet a suscité un véritable engouement auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux. C’est sur sa page Facebook qu’il a annoncé qu’il entreprendrait ce défi de taille.

«J’avais quatre jours de congé et je me suis dit que je tournais trop en rond. Je me suis dit qu’à la place, pendant quatre jours, je vais courir en ligne droite, je vais finir au Bic et je vais aller rejoindre mon ami Guy Jodoin !» a raconté le comédien Bruno Blanchet, qui profitera de son passage dans le Bas-Saint-Laurent pour participer à «La belle tournée», filmée au parc national du Bic.

Ce sont plus de 40 personnes qui l’ont acclamé à son arrivée, dont plusieurs qui l’ont accompagné à la course pendant son périple.

Passant par Lévis, Rivière-du-Loup, et Trois-Pistoles, il est de retour dans l’Est-du-Québec, un moment qu’il attendait avec impatience.

«Ici, on aime les paysages, la nourriture, les gens, l’accueil, la fête et on aime ça aussi voir les gens qui sortent sur leurs balcons pour nous saluer. Ça nous réconforte. On se rend compte qu’on est capable de se réunir et de s’assembler autour de projets», a soutenu le comédien et auteur, fier du défi accompli.