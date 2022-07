Nouvelle saison record pour les homardiers madelinots

La saison 2022 de pêche au homard qui a pris fin samedi dernier aux Îles-de-la-Madeleine s’est soldée par de nouveaux records, tant pour le nombre de prises qu’en valeur au débarquement.

• À lire aussi: Deux homards bleus en quelques semaines seulement

• À lire aussi: Une légère hausse du prix du homard

Selon les données de l’Office des pêcheurs de homard des Îles (OPHIM), les prises ont totalisé plus de 14,7 millions de livres cette année, soit une hausse de 24% par rapport à l’an dernier. Le résultat de cette année est aussi supérieur au record de 2020, qui avait été de 13,4 millions de livres.

Le président du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles (RPPCI), Charles Poirier, attribue les prises records aux excellentes conditions météorologiques qui ont prévalu tout au long de la saison. «On a eu beaucoup de température avec du vent light, des accalmies, explique-t-il. C’est ce qui a fait que le homard était au rendez-vous. Dans les années antérieures, [...] quatre, cinq jours dans tout le printemps, on disait que c’était une bonne année. Mais là, cette année, plus de la moitié des journées ont été des journées calmes. C’est du jamais vu!»

«C’est une saison très exceptionnelle! s’exclame pour sa part Ruth Taker, directrice générale de la Coopérative de pêcheurs Cap Dauphin de Grosse-Île, qui a parfois dû recourir à des personnes supplémentaires pour prêter main-forte à sa centaine d’employés, tant les livraisons à quai étaient importantes. On s’est organisés d’une manière ou d’une autre, mais déjà, pour l’année prochaine, le conseil d’administration a décidé de faire une demande pour avoir 25 travailleurs étrangers.»

Valeur record

Quant au prix moyen pondéré versé à quai en 2022, il est passé de 8,39 $ la livre l’an dernier, à 8,02 $ la livre cette année, ce qui représente une diminution de 6%.

Le directeur général de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), Jean-Paul Gagné, fait néanmoins remarquer qu’avec les volumes records livrés à quai, les six acheteurs inscrits au plan conjoint du homard des Îles ont déboursé 118 millions $ contre l’exploit de 102 millions $ en 2021.

«C’est une très bonne saison dans les circonstances actuelles d’inflation, souligne-t-il. Le homard se comporte très bien comparé aux autres espèces, comme la crevette et le crabe. Le prix est resté accessible pour le consommateur. C’est ça qui est important.»

Le président intérimaire de l’OPHIM, Rolland Turbide, admet que le prix payé à quai est raisonnable. «On en prendrait tout le temps plus, mais 8,02 $ la livre c’est satisfaisant parce que partout dans les Maritimes c’est moins que ça, relève-t-il. Alors, il faut être réaliste. Il faut aller avec le marché aussi. On comprend les producteurs; pour une fois, on est d’accord avec eux autres!»