Quelles conséquences pour Thomas Levac et Philippe Bond?

En accusant Philippe Bond de violeur durant un balado, l’humoriste Thomas Levac s’est exposé aux représailles de son collègue. D’ailleurs, M. Bond a annoncé sur sa page Facebook qu’il entamait des procédures légales contre M. Levac.

Pour Me Michel Larouche, avocat en droit civil, il est possible que Thomas Levac doive payer le prix pour des propos qui semblent gratuits et qui ne font mention d’aucun fait ou de victime précis.

«Le vieil adage de ‘’toute vérité n’est pas bonne à dire’’ prend tout son sens ici», affirme Me Larouche.

Philippe Bond devra dans un premier temps prouver la faute de Thomas Levac. Il devra ensuite faire la preuve des dommages à sa carrière, sa réputation et ses revenus, puis démontrer la causalité entre les déclarations de M. Levac et les dommages qu’il a subis.

Par la suite, M. Bond devra faire la preuve d’une intention malicieuse de la part de Thomas Levac. S’il réussit à le faire, M. Levac s’exposerait à des dommages punitifs.

Un juge aura ensuite la responsabilité de se prononcer sur ce cas en tenant compte de la liberté d’expression, mais également du droit à la réputation.

«On ne peut pas nécessairement colporter toutes sortes de choses sur n’importe qui en invoquant le droit à la liberté d’expression», indique Me Michel Larouche.

