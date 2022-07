Retards de l’assurance-emploi: son dossier réglé d’ici lundi

Une bonne nouvelle pour une infirmière de Sainte-Anne-de-Beaupré, près de Québec, qui est en arrêt de travail pour accompagner sa belle-mère atteinte d’un cancer et qui était sans revenu depuis au moins 48 jours.

À la suite de la diffusion de notre reportage mardi, Nathalie Paquet a reçu un appel de Service Canada pour l’aviser que son dossier avait été mis à jour et que sa situation serait réglée d’ici lundi prochain.

Mme Paquet devrait donc enfin recevoir l'aide financière qu'elle attend depuis des semaines.

C’est un énorme soulagement pour l’infirmière, qui se désole d’avoir dû faire appel aux médias pour faire bouger les choses.

«Ça m’écœure d’avoir dû faire ces démarches-là pour obtenir du service», dit-elle.

Elle a une pensée pour les autres personnes qui se trouvent dans une situation similaire en raison des retards dans le traitement des dossiers de l’assurance-emploi et qui sont de plus en plus nombreuses à devoir se tourner vers leur député ou les médias pour obtenir de l’aide.