Retour du Festival international de films Fantasia dès jeudi

Le Festival international de films Fantasia est de retour pour en mettre plein la vue aux cinéphiles à compter de jeudi.

En ouverture de la 26e édition, c’est le film d’action canadien «Polaris» qui est projeté en première mondiale. La réalisatrice et scénariste Kirsten Cathrew sera présente lors de la projection, à l’Université Concordia, de même que l’actrice Viva Lee et les producteurs Max Fraser et Alyson Richards.

La Québécoise Muriel Dutil tient le rôle de Dee dans «Polaris», dont l’histoire se déroule au Yukon. Le long métrage met en scène une distribution exclusivement féminine ainsi qu’un véritable ours polaire. Il y a des cascades à profusion et, selon les détails partagés par Fantasia, il s’agit d’une «écoaventure de science-fiction sanglante et sans compromis».

Voici le synopsis: «Le monde moderne a basculé et nous nous retrouvons dans une région reculée du monde, où les saisons ont été remplacées par un hiver permanent, et où les femmes endurent un mode de vie hostile, reflet d'un environnement impitoyable, hérité de l'indifférence cruelle des générations précédentes. Dans ce monde, une substance verte toxique coule plus épaisse que le sang dans les veines des poissons et des animaux sauvages. Les femmes sont peu nombreuses dans ce territoire immense, où tout le monde lutte pour survivre. Mais il existe des factions de maraudeurs (MORADS), qui se regroupent et utilisent leur force collective pour faire des razzias, chasser et rester redoutables en cas d'attaque. Être un Morad exige une éthique de travail acharnée, renforcée par la recevabilité des pairs. En retour, il est possible de vivre plus longtemps, car la force réside dans la communauté. Être autre qu'un Morad, c'est risquer d'en être la cible – et cela exige une aptitude à la survie exceptionnelle».

Hommage à John Woo

Rappelons que Fantasia va dérouler le tapis rouge au cinéaste hongkongais John Woo en lui remettant le Prix de carrière honorifique. On lui doit notamment les films «Broken Arrow», «Face/off», «Mission: Impossible 2» et «Paycheck», tous produits à Hollywood, mais la carrière de John Woo a débuté en 1968, en Asie, avec les films «Dead Knot» et «Ouran». Et elle se poursuit, alors qu’il tourne en ce moment «Silent Night», qui marque son retour au cinéma américain après quelques années d’absence.

On va aussi rendre hommage, entre autres, à Jean-Pierre Tadros en lui remettant le Prix Denis-Héroux, pour souligner sa contribution du septième art et à la télévision, lui qui est l’éditeur, fondateur et rédacteur en chef du quotidien CTVM.info. On va aussi saluer la carrière du producteur et réalisateur Pierre David et celle du programmateur et entrepreneur Roland Smith, qui vont également recevoir le Prix Denis-Héroux.

Au cours de cette édition, Fantasia va jeter un regard sur les films queer et s’intéresser à l’animation coréenne.

Le Festival international de films Fantasia se tient du 14 juillet au 3 août. La programmation est ici [https://fantasiafestival.com/fr].