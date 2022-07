Tramway: échec des négociations entre les avocats et retour à la demande d’injonction provisoire

Affirmant que «la Ville de Québec n’a aucune intention d’arrêter les travaux du tramway», le groupe antitramway Québec mérite mieux a annoncé mercredi l’échec de négociations entamées la veille avec leurs homologues de la Municipalité.

«Les positions sont irréconciliables», a résumé Donald Charette, porte-parole du regroupement qui conteste la légalité du mégaprojet de tramway.

À la suite d’une première audience organisée mardi, les deux parties devaient discuter de certains enjeux. Selon Me Guy Bertrand, avocat des plaignants, ses confrères de la Ville devaient lui fournir une liste de travaux liés au tramway susceptibles d’être mis sur pause.

Cette information n’a toutefois jamais été corroborée, car la Municipalité refuse systématiquement de commenter le processus judiciaire en cours.

Retour de la demande d’injonction provisoire

Une audience devant un juge de la Cour supérieure va tout de même avoir lieu vendredi matin comme prévu. À l’occasion de ce passage devant la cour, les avocats des plaignants devraient finalement plaider pour une demande d’injonction provisoire, a confirmé M. Donald Charette.

Pourtant, Me Bertrand laissait fortement entendre, mardi, que la demande d’injonction provisoire serait abandonnée en faveur de la demande d’injonction interlocutoire.

«On économise les ressources judiciaires au lieu de plaider deux fois. On aime mieux aller à l'interlocutoire où on peut creuser davantage et avoir des témoins. L'interlocutoire donne une bonne vue d'ensemble du dossier au fond, tandis que la provisoire, c'est juste en apparence», expliquait-il à ce moment-là.