Un nouveau centre de billettes pour Rio Tinto

Rio Tinto implantera un nouveau centre de billettes d’aluminium à son usine d’Alma, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une nouvelle qui était attendue depuis plusieurs années.

L’investissement s’élève à 240 millions de dollars et permettra de créer 40 nouveaux emplois permanents.

Après cinq ans d’attente et des concessions syndicales, leurs efforts sont récompensés. Le centre de coulée sera agrandi pour y accueillir la production de billettes d’aluminium.

La construction débutera en mai 2023 pour permettre une mise en service d’ici le début de l’année 2025.

«Je suis extrêmement fier, parce que pour moi ça représente énormément de travail, pendant que beaucoup de monde a douté de ça», a mentionné Sylvain Maltais, président du syndicat des travailleurs de l’aluminium d’Alma.

Près de 40 nouveaux emplois seront ainsi créés en plus de consolider environ 770 emplois au sein de la multinationale, en plus d’importantes retombées économiques de 200 millions de dollars à l’échelle provinciale.

Pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean, cela signifie des retombées d’un peu plus de 65 millions de dollars.

«On voyait maintenant la conjoncture économique vraiment s’aligner pour nous», a admis le chef de service, Stéphane Imbeault.

«On attendait depuis vraiment longtemps. De voir finalement une conclusion, c’était une fierté pour moi [mercredi] matin», a enchaîné Marie-Julie Villeneuve, chef de service stratégique.

«C’est la première fois qu’on vient augmenter le nombre d’employés à l’usine d’Alma», a ajouté le président syndical.

Un travail de longue haleine

Le projet faisait partie de nombreuses discussions depuis 2017. Les employés avaient même accepté de rouvrir leur convention collective et de la prolonger jusqu’en 2023, une décision qui n’avait pas permis d’aboutir à un investissement. En 2019, le projet avait même été suspendu.

«En 2019, quand Sébastien m’a rencontré pour me dire que le projet était suspendu, ce n’était pas une belle journée, mais malgré tout on y a cru à ce projet-là et on s’est dit: on va le faire et on va le réussir », dit M. Maltais.

Ce qui a permis de concrétiser ce projet, c’est le marché de l’aluminium qui est actuellement très favorable à la mise en place d’un nouveau centre de billettes.

«C’est clair que les conditions de marché sont favorables. La demande d’aluminium vert pâle, vert foncé, est très grande», a constaté Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional du Québec. La multinationale augmentera ainsi sa production de 200 000 tonnes par année.

«Cette vision est axée sur la décarbonation de notre chaîne de valeurs et sur une stratégie de projets de croissance pour accroître notre position sur un marché très porteur, qu’est le marché américain et augmenter notre production d’aluminium vert en augmentant notre capacité de recyclage», a expliqué Sébastien Ross, directeur exécutif des Opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium. «L’usine de billettes viendra répondre à la demande croissante d’aluminium en faible teneur en carbone principalement dans l’industrie de l’automobile et de la construction», a mentionné M. Fitzgibbon.

La billette est d’ailleurs fortement en demande dans le marché de l’automobile pour la construction, entre autres, du châssis des voitures électriques, mais aussi dans l’industrie de la construction, par exemple pour la fabrication des contours de fenêtre.

D’autres projets à venir

Cette annonce met d’ailleurs la table à d’autres projets pour Rio Tinto, qui mise sur la conception d’un aluminium vert sans émission de gaz à effet de serre (GES). À cela s’ajoute donc l’augmentation d’ampérage d’Élysis.

« Il y a de la croissance dans l’air ça je peux vous le dire, mais la croissance va passer par la technologie Élysis », admet Pierre Fitzgibbon.

«Il faut profiter de cette occasion pour qu’on devienne l’usine modèle pour qu’il y en ait une série supplémentaire ici à Alma et qu’enfin, il y ait Alma deux. Ce qui permettra aussi de créer encore d’autres emplois», a précisé M. Maltais.

Et aussi pour l’usine de Jonquière

Et Rio Tinto a confirmé qu’il y aura un gros projet d’expansion au Complexe Jonquière. En novembre dernier, la compagnie avait annoncé l’ajout de 16 nouvelles cuves, mais l’entreprise parle maintenant d’une addition plus importante.

«Je pense que je vais avoir une meilleure piste de solution en septembre pour savoir combien de cuves de plus qu’on va faire. Mais je vous assure que les 16 cuves, c’est l’absolu minimum qu’on va avoir. Là on pense qu’on a des études qui pourraient nous permettre d’aller un peu plus haut», a soutenu M. Ross.