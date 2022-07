Un nouveau concept en service de garde à Saint-Fulgence

Un service de garde en communauté est maintenant offert aux résidents de Saint-Fulgence, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce au CPE.BC des lutins.

«C’est comme si on opérait dans nos maisons, mais c’est un local prêté par la Ville», a dit la responsable du service de garde, Valérie Lapointe.

Le service est offert depuis le 4 juillet dernier pour les enfants de la municipalité. Les résidents de Saint-Fulgence sont priorisés.

«La plus belle chose, c’est de solutionner le problème des familles, a indiqué le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre. Les garderies ont fermé. Il y a eu des problèmes et on propose une solution super rapidement.»

Les 12 enfants qui fréquentent l’établissement sont âgés de quatre ans ou moins.«[Cela permet ] un bel apprentissage de la vie, a mentionné Valérie Lapointe. On peut apprendre des plus petits et plus grands».

Au groupe Alfred Boivin, un deuxième projet pilote verra le jour à l’automne. L’entreprise a sondé ses employés, qui auraient besoin d’un total de 40 places en garderie.

Pour le moment, 12 places seront réservées aux salariés.

«On a des travailleurs étrangers qui viennent ici. Le grand défi, c’est de trouver une garderie. Le même problème à l’interne survient», a souligné Stéphane Boivin, directeur général groupe Alfred Boivin.

D’autres garderies dans la communauté verront le jour. La prochaine sera située à Larouche. Le CPE.

BC des lutins a reçu l’approbation de huit projets pilotes. Il prévoit ainsi offrir 63 nouvelles places.