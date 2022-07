Une sortie de conflit confirmée à l’usine Viandes du Breton

Les travailleurs de l’expédition et de la réception de l’entreprise Viandes du Breton, à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, ont accepté l’entente de principe à 62 % lors d’un vote tenu le 12 juillet en assemblée. La reprise du travail est prévue le 18 juillet.

La nouvelle convention collective prendra fin le 8 septembre 2024 en même temps que celle de la production, a précisé le syndicat des travailleuses et travailleurs Viandes du Breton CSN dans un communiqué diffusé mercredi.

Le syndicat dit avoir obtenu l’intégration de toutes les anciennes primes au taux horaire, ainsi qu’un rattrapage salarial la première année et des augmentations par la suite qui devront permettre de «dépasser les salaires actuellement donnés à Vallée-Jonction».

Une prime de reconnaissance de l’ancienneté sera par ailleurs distribuée, ainsi qu’une sixième semaine de vacances et une plus grande protection contre la sous-traitance. Le syndicat précise que l’employeur s’est également engagé à bonifier sa contribution à l’assurance collective.

Grève depuis plus de deux mois

«On a un groupe de syndiqués qui a décidé de se tenir debout fièrement pour revendiquer plus, et qui a obtenu plus. Ça demande du courage et de la persévérance de se tenir debout comme ça pendant plus de deux mois», a souligné Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN.

Rappelons que le syndicat était en grève générale illimitée depuis le 27 avril et avait prévu une assemblée générale mardi visant une sortie de conflit. La troisième séance de conciliation devait permettre de parvenir à une entente entre les deux parties, qui a eu lieu.

Dans un communiqué datant du 22 juin, le syndicat déplorait l’utilisation par Viandes du Breton de briseurs de grève pour contourner les moyens de pression. Une utilisation confirmée par un jugement du Tribunal administratif du travail le 15 juin dernier.