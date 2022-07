Xavier Ouellet à Pittsburgh, Laurent Dauphin en Arizona

Les deux anciens joueurs québécois du Canadien de Montréal Xavier Ouellet et Laurent Dauphin se sont déniché de nouvelles équipes, mercredi.

Ils ont respectivement paraphé des ententes de deux ans à deux volets avec les Penguins de Pittsburgh et les Coyotes de l’Arizona.

Selon l’expert hockey du réseau TVA Sports Renaud Lavoie, Ouellet mettra la main sur un salaire annuel de 750 000 $ s’il évolue dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et de 450 000 $ s’il joue dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Le défenseur de 28 ans a passé les quatre dernières campagnes dans l’organisation du CH. Il a d’ailleurs disputé 37 parties dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Rouge. En 2021-2022, il a cependant disputé l’entièreté de la campagne avec le Rocket de Laval, où il a amassé 41 points en 61 rencontres.

De son côté, Dauphin effectue un retour en Arizona. Il s’agit même de son troisième séjour dans cette organisation, avec laquelle il a déjà disputé 35 parties dans la grande ligue. L’an dernier, le natif de Repentigny a joué 38 matchs avec le Canadien. Il a récolté quatre buts et huit aides pour 12 points.

Avec les «Yotes», Dauphin pourrait obtenir 750 000 $ dans la LNH et 400 000 $ dans la LAH.

Nicolas Aubé-Kubel à Toronto

Toujours chez les Québécois, l’attaquant Nicolas Aubé-Kubel a signé un contrat d’un an, d’une valeur de 1 million $, avec les Maple Leafs de Toronto.

Le patineur de 26 ans vient de remporter la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado, mais cette formation ne lui avait pas soumis d’offre qualificative en début de semaine.

En carrière avec les «Avs» et les Flyers de Philadelphie, Aubé-Kubel a touché la cible 21 fois et fourni 29 mentions d’aide pour 50 points en 169 rencontres.

Deux ans pour A.J. Greer

Les Bruins de Boston ont octroyé un contrat de deux ans à l’attaquant de Joliette A.J. Greer.

Il touchera 750 000 $ en 2022-2023 et 775 000 $ en 2023-2024.

Greer a disputé neuf parties avec les Devils du New Jersey l’an dernier, y amassant un but et une mention d’aide. Il a aussi dominé dans la LAH avec 52 points en 53 rencontres dans l’uniforme des Comets d’Utica.

En bref

Le Lightning de Tampa Bay a offert un contrat de deux ans à deux volets à l’attaquant Félix Robert. Le natif de Lambton a disputé les deux dernières campagnes dans l’organisation des Penguins, principalement dans la LAH. Il est toujours en attente de son premier match dans la LNH.