1,1 G$ contre le décrochage des élèves autochtones au Québec

Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi un investissement de 1,1 milliard $ sur cinq ans pour aider les étudiants autochtones sur le territoire québécois à persévérer à l’école.

Services aux Autochtones Canada fait donc tripler l’aide qui était initialement prévue dans le budget Freeland plus tôt cette année, soit 310,6 millions $.

L’enveloppe servira notamment à recruter et maintenir en poste plus de 600 enseignants et membres de personnel éducatif spécialisé à travers un réseau de 24 écoles primaires et secondaires auprès de 22 communautés autochtones.

La ministre Patty Hajdu en a fait l’annonce à Kahnawake en compagnie de plusieurs leaders autochtones, incluant Ghislain Picard, Chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, et Kahsennénhawe Sky-Deer, Grande cheffe de Kahnawake.

Par communiqué, M. Picard a célébré l’aboutissement de 35 ans de travail effectué par le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN).

«Le climat de réconciliation dans lequel s'est déroulée la négociation de l'entente s'est appuyé sur la formule de financement élaborée par le CEPN. Cette entente reflète le potentiel de pérennité économique et culturelle que nos futurs diplômés insuffleront dans leur communauté», a-t-il déclaré.

Le programme scolaire a été façonné de façon à ce que l’éducation disposée soit culturellement adaptée aux réalités des communautés autochtones, avec l’objectif d’améliorer le taux de réussite des élèves et d’augmenter le taux de diplomation au secondaire.