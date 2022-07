Au moins 12 morts dans des frappes russes sur une ville du centre de l'Ukraine

Au moins douze personnes ont été tuées jeudi dans des frappes russes ayant touché Vinnytsia, une ville du centre de l'Ukraine jusqu'alors relativement épargnée par les combats, ont annoncé les services de secours ukrainiens.

«À 12H15 (09H15 GMT), 12 morts et 25 blessés», a indiqué le service ukrainien des Situations d'urgence sur Facebook, précisant que les pompiers luttaient contre un incendie provoqué par les frappes.

Les images publiées par les secours montrent les carcasses calcinées de nombreuses voitures, certaines retournées sur le toit à côté d'un bâtiment d'une dizaine d'étages brûlé et éventré par l'explosion.

Selon les secours, la frappe a touché le stationnement accolé à cet immeuble commercial du centre de Vinnytsia, qui abrite des bureaux et des petits commerces de réparation de vêtements ou de chaussures.

Un jeune enfant figure parmi les tués, a précisé le chef de la police ukrainienne, Ihor Klymenko.

Quelques minutes après ces frappes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie, la décrivant comme «un pays assassin, un pays terroriste».

«Chaque jour, la Russie tue des civils, tue des enfants ukrainiens, tire des missiles sur des cibles civiles où il n'y a rien de militaire. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est un acte ouvert terrorisme?», a-t-il écrit sur la messagerie Telegram.

Vinnytsia, une ville d'environ 370 000 habitants, est un important noeud ferroviaire du centre-ouest de l'Ukraine.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, le centre et l'ouest de l'Ukraine ont été considérées comme des régions relativement sûres, éloignées des lignes de front du sud et de l'est et accueillant de nombreux déplacés ukrainiens.