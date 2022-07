Baie-Saint-Paul limitera le nombre d’Airbnb sur son territoire

La Ville de Baie-Saint-Paul limitera le nombre de locations à court terme de type Airbnb sur son territoire pour gérer la crise de logement.

La décision de la ville découle de témoignages de travailleurs de la santé qui ne pouvaient pas venir s’établir dans la région à cause de la rareté des logements disponibles, notamment lors des périodes estivales.

«Il y a déjà plus de 300 Airbnb à Baie-Saint-Paul, et on ne souhaite qu'atteindre un juste milieu pour que la qualité de vie des gens de Baie-Saint-Paul ne soit pas affectée», explique le maire de la ville.

Il s'agit de 5% des logements du marché locatif de la région qui sont classés sur cette plateforme. Avec la mise en place de cette réglementation, les gens qui inscrivent leur logement sur Airbnb devront obtenir un permis et des limites seront établies pour chacun des six districts de la municipalité.

«Ce qu’on veut c’est moduler le tout», explique Michaël Pilote, le maire de Baie-Saint-Paul. «Airbnb n’est pas interdit sur le territoire, mais on souhaite que le tout soit en fonction du zonage.»

Ces réglementations font partie d’une série de mesures que le conseil souhaite adopter pour trouver des solutions à cette pénurie de logements dans la région.

La municipalité prévoit également revoir le programme d’accès à la propriété.

Baie-Saint-Paul bénéficie du tourisme, mais le maire réitère qu’il ne faut pas que l’industrie se développe au détriment de la population.