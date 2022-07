«C’est important pour nous de dire aux jeunes que le sport est sécuritaire»

Hockey Canada a annoncé jeudi la réouverture de l’enquête portant sur les allégations d’agressions sexuelles qui visent des membres de l’équipe junior 2018. Mais, est-ce que cette décision saura rassurer les parents inquiets pour la sécurité de leurs jeunes qui pratiquent un sport?

«Ça démontre qu’il y a une importance pour la collective sportive de traiter les abus, les intimidations et la violence dans le sport et que ça ne doit plus rester sous le tapis. Pour nous, c’est de reconnaitre qu’il y a des organisations qui travaillent dans ce sens-là pour améliorer les conditions des athlètes. C’est important pour nous de dire aux jeunes et aux parents que le sport est sécuritaire», a souligné Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec.

Selon Mme Ducharme, les choses ont changé dans le milieu du sport. Elle soutient que la façon comment Hockey Canada a traité le dossier n’est pas représentative du domaine.

«C’est sûr que ça amène un léger doute dans la tête des parents ou dans celle de certains athlètes. (...) La façon comment on a traité ce dossier-là, ce n’est pas la tendance actuelle dans le milieu sportif», croit-elle.

Elle a ajouté qu’il y a plusieurs ressources qui existent pour venir en aide aux jeunes athlètes victimes d’abus.

«On a mis en place des enquêteurs indépendants, particulièrement au Québec, et des organisations comme Sport’Aide pour venir en aide aux victimes et aux athlètes. (...) Si vous allez sur le site des organisations sportives, il y a un logo rond où il est écrit “je porte plainte”. Si vous êtes victimes d’agressions ou d’intimidation dans le sport, vous pouvez aller porter plainte de manière confidentielle. Une fois que le dossier est traité, soit qu’il va en médiation ou il est redirigé vers le corps de police ou juridique», a expliqué la directrice générale.