Cinémas Guzzo devient partenaire dans le cadre de la visite du pape à Québec

Cinémas Guzzo devient un partenaire important dans le cadre de la visite papale en fin juillet.

À l'initiative du président et chef de la direction des Cinémas Guzzo, M. Vincenzo Guzzo, et en collaboration avec la Fondation Mgr Arthur Deschênes, 143 salles de cinéma seront dédiées à la diffusion du grand rassemblement et de la messe qui se tiendra à la basilique de Sainte-Anne de Beaupré, le 28 juillet prochain, à 10 h.

Plus de 15 000 personnes seront rassemblées pour l'événement, notamment des membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits, survivants et victimes des pensionnats autochtones et leurs familles.

«La visite du pape François est historique», dit M. Guzzo. «Il est important qu'on parle avec les peuples autochtones en sol canadien des séquelles et des conséquences des gestes posés par des membres de l'Église catholique dans le douloureux et inacceptable dossier des pensionnats autochtones au pays.»

L'accès à l'événement dans les cinémas sera gratuit, mais les dons volontaires seront recueillis sous la gouverne de la Fondation Mgr Arthur Deschênes.