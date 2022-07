Correctifs sur la route 169: le MTQ passe de la parole aux actes

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) interviendra pour apporter des correctifs majeurs sur la route 169 à Métabetchouan-Lac-à-La-Croix, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une intersection qui a coûté la vie à la petite Larissa, le 28 juin dernier.

À court terme, la limite de vitesse de 80 km/h sera diminuée à 70 km/h sur tout le tronçon, du rang Caron jusqu’au rang Saint-André.

«On a demandé d’avoir des plus grands panneaux que des panneaux ordinaires», a mentionné le maire, André Fortin.

Des caméras seront aussi installées au coin de la route 169 et du 2e rang Ouest pour surveiller le comportement routier des automobilistes. Deux radars pédagogiques seront mis en place en plus de feux clignotants et la surveillance policière sera également plus accrue dans le secteur.

«Il va y avoir un lignage aussi qui va être fait au niveau de la route pour expliquer aux automobilistes qu’il se passe des choses», a poursuivi le maire.

L’échéancier devrait être connu vendredi.

Pas suffisant pour les citoyens

Les correctifs à court terme qui seront apportés par le ministère des Transports sont loin de satisfaire plusieurs citoyens, qui auraient préféré des correctifs plus importants dans l’immédiat.

Le maire de la municipalité, André Fortin, a expliqué qu’une rencontre sera organisée prochainement avec les citoyens et le MTQ pour leur expliquer les raisons des décisions prises par le ministère.

«La route appartient au ministère, les citoyens sont en droit de demander des choses et je les comprends, mais à travers tout ça il faut comprendre qu’il y a un paquet de mesures qui sont en place», a mentionné le maire.

«Dans la solution à plus court terme, je pense qu’on a des questions qui demeurent. Que ce soit sur l’impact réel de la diminution proposée, mais aussi sur la reconnaissance qu’il y a une école dans ce lieu-là», se questionne aussi Alexandre Pérusse, le père de la petite Larissa.

À long terme

Le MTQ étudie actuellement lequel des deux correctifs déjà annoncés sera mis en place pour sécuriser de façon plus permanente le secteur. Il y aura soit la mise en place d’un carrefour giratoire soit l’installation d’un feu de signalisation. Dans ce cas-ci, les échéanciers seront connus en décembre prochain.

«La solution à plus long terme me satisfait. Il y a une ouverture de la part du MTQ de mettre des solutions d’intérim, comme peut-être une lumière, pour vraiment sécuriser le plus possible en attendant la solution qui est plus complexe, on s’entend. Donc je trouve ça très satisfaisant, mais il faut le voir pour le croire. Lorsqu’il y aura une pelle dans le sol, je baisserai mes gardes un peu plus», a expliqué M. Pérusse.

Et la pétition pour sécuriser le secteur de façon permanente et montrer l’urgence d’agir a récolté plus de 7500 signatures en date de jeudi.

«On est vraiment satisfaits de ça, on trouve que c’est significatif et que ça représente le mécontentement des situations, ou du moins l’important d’agir dans cette situation-là. La pétition va être déposée directement à Québec. Ce n’est pas seulement le comité citoyen qui sera considéré, on veut vraiment avoir le pouls de tous les citoyens de notre secteur», a souligné la porte-parole du comité citoyens, Véronique Martel.

«Près de 8000 noms pour une cité de 4000 personnes. Je pense qu’on a vraiment frappé une corde au niveau régional et des municipalités du coin. Donc la prise de conscience de l’urgence d’agir, que ce n’est pas une statistique c’est très important pour moi», a soutenu Alexandre Pérusse.

Le comité citoyen sera rencontré prochainement par le MTQ.

La Ville sera également consultée pour suivre l’évolution du dossier.

«Ils nous ont offert à la Ville que deux personnes techniques participent à leur comité. Chose que je n’avais jamais vue et que je trouve très intéressante, donc le conseil municipal va être au fait de l’évolution», a conclu M. Fortin.