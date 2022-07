Décès d'Ivana Trump à 73 ans

Ivana Trump, première épouse de l’ancien président, est décédée à 73 ans ce jeudi.

«C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre maman bien-aimée, Ivana Trump», peut-on lire dans un message partagé sur la page Facebook de son fils Eric.

«Notre mère était une femme incroyable. Femme d’affaires, beauté rayonnante, athlète de classe mondiale, mais surtout une mère et une amie attentionnée. Elle avait fui le communisme et était fière des États-Unis. Elle nous a élevés avec cran et dureté, compassion et détermination. Elle manquera énormément à sa mère, ses trois enfants et ses 10 petits-enfants.»

«Je suis très triste d'annoncer à tous ceux qui l'aimaient, et ils étaient nombreux, qu'Ivana Trump est morte chez elle à New York», a écrit de son côté Donald Trump sur son réseau social, Truth Social.

L'ancien locataire de la Maison Blanche a salué la vie «formidable» de cette ancienne skieuse de fond et mannequin d'origine tchèque, qui fut son épouse de 1977 à 1992.

Le couple a eu trois enfants: Donald Jr, né en 1977, Ivanka, née en 1981 et Eric, né en 1984.

«Sa fierté et sa joie venaient de ses trois enfants, Donald Jr, Ivanka et Eric», a-t-il assuré.

AFP

AFP

Michael Carpenter/WENN.com

Michael Carpenter/WENN.com

Michael Carpenter/WENN.com

Michael Carpenter/WENN.com

Michael Carpenter/WENN.com

Michael Carpenter/WENN.com

AFP

Mandatory Credit: Jeff Grossman/WENN

AFP

AFP

Rob Rich/WENN.com

Barbara Loschan/Future Image/WENN.com





























Originaire de la Tchécoslovaquie, elle a vécu à Montréal dans les années 1970 avant d’immigrer aux États-Unis.

Après Ivana, Donald Trump a épousé l'actrice Marla Maples avec qui il a eu une seconde fille, Tiffany. Il est marié depuis 2005 à Melania Trump, mère de Barron, 16 ans.

- avec l'AFP