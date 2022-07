Deux élus partent à la chasse aux nids-de-poule à Montréal

Exaspérés par le grand nombre de trous dans les rues de leur arrondissement, deux élus de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve font une «chasse aux nids-de-poule», dans l’objectif d’interpeler l’administration municipale.

Alba Zúñiga Ramos et Julien Hénault-Ratelle, tous deux élus sous la bannière d’Ensemble Montréal, dans l’opposition, expliquent avoir entrepris les démarches après avoir été approchés par plusieurs citoyens, qui dénonçaient une «situation catastrophique».

Dénonçant un manque d’action de l’administration en place, ils souhaitent documenter la situation.

«On a décidé de prendre le taureau par les cornes et d’aller sur le terrain par nous-mêmes pour recenser les nids-de-poule et les dénoncer au 311, en faisant un suivi», a expliqué M. Hénault-Ratelle.

Pour lui, la situation est «très très» problématique, et crée des enjeux, tant pour les automobilistes que pour les cyclistes.

Deux élus de l'opposition officielle à Montréal partent à la chasse aux nids-de-poule. Ils signalent tous les trous de leur district (Louis-Riel & Tétreaultville) au 311. « Nous avons été contactés par des citoyens de d'autres districts », dit @AlbaZunigaRamos.

«Ils ne sont pas difficiles à trouver. C’est une démarche qui n’est pas complexe», a constaté Mme Ramos.

Dans le secteur de Tétreaultville, qu’il n’a pas encore fini d’arpenter, M. Hénault-Ratelle a effectué pour l’instant 85 plaintes au 311.

«Dans nos plaintes, on prend des tronçons de rues, parce qu’il y a tellement de nids-de-poule, que si on y allait trou par trou, on n’en finirait plus. Ce sont des coins de rue qui sont très problématiques, avec quatre, cinq, dix nids-de-poule assez majeurs», a-t-il illustré.

De son côté, l’administration rappelle qu’il y a un sous-investissement chronique depuis des décennies, ce qui a mené à la situation.

«L’administration favorise les investissements dans les projets intégrés de réfection de rues plutôt que les dépenses en pavage électoral, soit des travaux de remplissage de surface dont la durée de vie ne dépasse pas trois ans», a expliqué par courriel Laury Chayer, attachée politique à l’arrondissement.

Elle précise que les chantiers incluent également la réparation de nids-de-poule, en fonction des cas prioritaires.