Dompter ses «premières chaleurs» avec Mona

Mona de Grenoble a été franchement drôle jeudi soir lors de la présentation de son premier spectacle dans le cadre du Zoofest, à Montréal.

L’humoriste est parvenue à dompter ses «premières chaleurs» sans problème, et ce, malgré la température ambiante élevée qui régnait dans la toute petite salle du Théâtre Sainte-Catherine, remplie au maximum de sa capacité pour l’occasion.

Arrivée sur scène sur «Provocante» de Marjo, la drag-queen, qui ne fait du stand-up que depuis un an et qui a été révélée au grand public lors la deuxième saison du «Prochain stand-up», a livré sa première heure de matériel devant une foule hilare. Avec son humour décapant et son franc-parler, elle a aisément su soutirer les éclats de rire du public et à les garder durant toute la soirée.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI /

Jouant avec les grivoiseries et l’insolence, le registre d’anecdotes de cette «matante sur le party» a été assez large, allant des «doigts-saucisse» qui savent changer des «tires», au coming out, en passant par les filles «qui se goûtent», la masculinité et son hygiène de vie. Le public s’en ait d’ailleurs délecté, ne bénéficiant que de quelques moments de répit, ici et là, pour reprendre son souffle, surtout lors des mises en abîme.

Habile pour écorcher et pour jouer avec la foule à la volée (le «crowdwork»), la femme de cul(ture) – magazine culturel qu’elle anime sur le web («Mona, femme de cul(ture)») – s’est d’ailleurs payé la tête de plusieurs personnes dans l’auditoire en début de spectacle.

Vêtue d’une robe à motifs et de ses iconiques petites lunettes tenant sur le bout de son nez, Mona a été particulièrement efficace dans les portions improvisées de son spectacle, notamment dans son «crowdwork» et lors du segment de la boîte à question.

Elle animera dimanche le «Bitchfest», tandis que son spectacle «Mes premières chaleurs» sera présenté de nouveau les 19, 20 et 26 juillet au Théâtre Sainte-Catherine, toujours dans le cadre de Zoofest.