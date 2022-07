FEQ: Daniel Bélanger et les Sœurs Boulay avec Half Moon Run sur les Plaines

Le groupe Half Moon Run a invité Daniel Bélanger et Les soeurs Boulay à participer à son concert carte blanche sur les plaines d’Abraham, dimanche, lors de la dernière soirée du Festival d’été de Québec.

Le trio montréalais vient d’ébruiter cette information, qu’il avait gardé secrète même en entrevue avec les médias, sur ses comptes de réseaux sociaux.

«Yo, Daniel Bélanger, les sœurs Boulay : avez-vous des plans en fin de semaine? On devrait hang out!», y publie Half Moon Run.

Le concert de Half Moon Run sera la troisième et dernière carte blanche attribuée à un artiste québécois au FEQ 2022, après celles de Charlotte Cardin et Loud.

Les groupes Walk Off The Earth et Walk The Moon assureront les premières parties.