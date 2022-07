La basketteuse américaine Griner soutenue par son club russe

La basketteuse américaine Brittney Griner, jugée en Russie dans une affaire de drogues controversée, a reçu jeudi le soutien de membres de son club russe venus la soutenir à l'audience, selon des journalistes de l'AFP sur place.

« Brittney a toujours été une très bonne coéquipière, elle nous manque beaucoup, j'ai été heureuse de la voir », a déclaré Evgeniya Belyakova, joueuse russe de l'UMMC Ekaterinburg, dans l'Oural, où Griner jouait pendant l'intersaison.

« Dieu merci, elle se sent bien, elle a l'air bien. Notre but était de parler au juge de son caractère en tant que sportive et en tant que personne », a abondé le directeur du club, Maxim Ryabkov.

« Nous voulions parler de son grand rôle dans les succès de notre club d'Ekaterinbourg, mais aussi dans tout le basket russe féminin », a-t-il poursuivi, après l'audience.

Le procès, fermé à la presse jeudi, se tient à Khimki, près de Moscou. Il doit reprendre vendredi.

Brittney Griner, championne américaine et médaillée olympique, a été arrêtée et emprisonnée fin février en Russie, où elle venait jouer, quelques jours seulement après le lancement par Moscou de son offensive militaire en Ukraine.

Âgée de 31 ans, cette joueuse de 2,06 mètres, considérée comme l'une des meilleures du monde, est jugée pour contrebande de drogue, à la suite de son arrestation en possession d'un liquide de vapoteuse à base de cannabis.

Le président américain Joe Biden a fait de sa libération une « priorité », après avoir été accusé de ne pas agir suffisamment sur ce dossier.

Au début de son procès, le 7 juillet, Brittney Griner a plaidé coupable de toutes les accusations. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison.

Lors de son arrestation, la sportive se rendait en Russie pour jouer à Ekaterinbourg pendant l'intersaison américaine, une pratique courante pour les basketteuses de WNBA qui gagnent souvent bien mieux leur vie à l'étranger.

Cette affaire s'inscrit dans un contexte de vives tensions bilatérales liées au conflit en Ukraine, nombre d'observateurs soupçonnant la Russie d'utiliser ce cas en vue d'un futur échange de prisonniers avec les États-Unis.

L'ancien ambassadeur américain à Moscou Michael McFaul a appelé Washington à échanger la joueuse de basket et son compatriote Paul Whelan, condamné à 16 ans de prison en Russie pour espionnage, contre le célèbre trafiquant d'armes russe Viktor Bout, arrêté en Thaïlande en 2008 et qui purge une peine de 25 ans de prison aux États-Unis.

Toutefois, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a estimé jeudi « franchement prématuré » d'évoquer la libération de Brittney Griner, tant que son procès n'est pas terminé.