L'action de Novavax chute de 20% après un avis défavorable sur son vaccin contre la COVID

L'action du groupe pharmaceutique américain Novavax plongeait jeudi à Wall Street, après la publication d'un avis de l'Agence européenne du médicament faisant état de cas de fortes réactions allergiques à son vaccin contre la COVID-19.

Vers 15h10 GMT (11h10 à Montréal), le titre du laboratoire abandonnait 21,5%, à 54,91 dollars.

L'Agence européenne du médicament (EMA) a actualisé jeudi son évaluation du vaccin Nuvaxovid de Novavax et ajouté une mention concernant des cas de réaction allergique sévère (anaphylaxie) au vaccin.

Sollicité par l'AFP, un porte-parole de l'EMA a confirmé que cette mention ne figurait pas dans la précédente évaluation, publiée en juin.

«Les gens qui développent une forte réaction allergique après avoir reçu la première dose de Nuvaxovid ne devraient pas recevoir la seconde», indique l'EMA sur son site.

Cette chute en Bourse intervient au lendemain de la décision de l'Agence américaine des médicaments (FDA) d'autoriser ce même vaccin aux États-Unis pour les adultes de 18 ans et plus.

Il recourt à une technique plus classique que l'ARN messager utilisé par les laboratoires Pfizer et Moderna pour développer leur propre vaccin, déjà autorisés aux États-Unis depuis plus d'un an et demi.

Le troisième vaccin déjà commercialisé aux États-Unis, par le laboratoire Johnson & Johnson, s'appuie, comme celui de Novavax, sur une méthode traditionnelle, mais son accès a été limité en raison d'un risque accru de thrombose.

Le vaccin de Novavax était déjà disponible dans des dizaines d'autres pays.