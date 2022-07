Le conflit ukrainien érode le soutien à la neutralité

C'est une première depuis plus de 20 ans : la population suisse est moins favorable à la neutralité à cause de la guerre en Ukraine et le soutien à la défense du pays atteint des sommets.

• À lire aussi: Au moins 12 morts dans des frappes russes sur une ville du centre de l'Ukraine

• À lire aussi: Une quarantaine de pays réclament à la Russie d'arrêter la guerre en Ukraine

La proportion de Suisses soutenant la neutralité de leur pays a reculé de 8 points depuis janvier dernier pour atteindre 89%, dans le même temps 74% de la population estime que l'armée doit être «dotée d'un équipement complet», un record révèle jeudi un sondage de l'École polytechnique de Zürich.

Entre soutien à l'Ukraine et sanctions économiques envers la Russie, l'invasion russe de l'Ukraine a mis en lumière les limites de la neutralité suisse, pierre angulaire de la politique étrangère depuis plus de deux siècles.

La proportion des Suisses «demeur(ant) convaincu(s) que la neutralité protège la Suisse des conflits internationaux» a ainsi reculé de 11 points, pour atteindre 58%, alors qu'ils sont 39% à percevoir des difficultés dans sa mise en œuvre.

Reproduisant un mouvement observé dans plusieurs pays scandinaves, le soutien à un rapprochement avec l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) atteint 52% - un record concrétisé par l'accueil d'une rencontre entre pays membres et partenaires à Genève cette semaine, une première pour un pays extérieur à l'organisation.

Le conflit ukrainien a également renforcé le soutien à l'armée, dans un pays où le service militaire demeure obligatoire pour les hommes, et alors que le dossier du coûteux renouvellement des avions de combat, validé en juin 2021, continue de faire débat.

Selon le sondage, seuls trois Suisses sur 10 estiment désormais que leurs dépenses militaires sont trop élevées, soit 12% de moins qu'en janvier dernier - le niveau le plus bas depuis les premiers sondages dans les années 1980.