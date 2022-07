Le Parti québécois veut rester fort dans l’Est-du-Québec

Le Parti québécois (PQ) a un objectif clair pour les prochaines élections provinciales, celui de défendre tous ses comtés dans l’Est-du-Québec.

• À lire aussi: Le PQ veut reprendre sa place

«On fait ce qu’on à faire pour rester très fort dans l’Est-du-Québec, mais l’élection est loin d’être jouée. Il y a plusieurs surprises à venir, mais je suis très optimiste», a mentionné le député sortant du PQ dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

«Les circonscriptions que nous avons remportées lors de la dernière élection, on va les garder», a ajouté avec assurance le député des Îles-de-la-Madelaine, Joël Arseneau.

Les candidats se sont regroupés jeudi à l’hôtel Riotel de Matane pour peaufiner les préparatifs électoraux et discuter des enjeux à quelques semaines du déclenchement des élections.

Les candidats sont confiants en leur chance dans l’Est-du-Québec et assurent être très présents sur la scène politique cet été.

De ces cinq candidats, deux nouveaux visages faisaient leur apparition. Le candidat dans la circonscription de Rimouski, Samuel Ouellet, affirme faire partie d’une nouvelle vague au sein du Parti québécois.

«Avec les jeunes candidats, on sent un nouveau Parti québécois qui est jeune, indépendantiste, social-démocrate. Il y a une énergie et beaucoup de convictions», dit le jeune candidat confiant de ses chances dans la circonscription de Rimouski.

La Coalition avenir Québec (CAQ), avec l’annonce de sa nouvelle candidate, Maïté Blanchette Vézina, a dans sa mire le comté de Rimouski, une chaude lutte qui s’annonce.

Du côté de Bonaventure, la lutte s’annonce serrée entre la CAQ et le PQ. Le député sortant, Sylvain Roy, s’est retiré de la vie politique la semaine dernière, pour laisser place aux deux nouveaux candidats.

«On va avoir une bataille importante pour l’avenir de Bonaventure parce qu’il y a plusieurs défis importants qui se placent devant nous. On a une pénurie de main-d’œuvre, pénurie de logements, pénurie de places en garderie et plus que jamais, Bonaventure a besoin de quelqu’un qui va mener toutes les batailles», a affirmé le candidat Alexis Deschênes.

Sans candidat dans les circonscriptions de la Côte-Nord, le Parti québécois aurait identifié sa candidature dans le comté de René-Lévesque. L’annonce sera faite d’ici le mois d’août.