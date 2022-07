Le producteur des spectacles de Pierre Marcotte lui rend hommage

Les messages de condoléances à l’égard de Pierre Marcotte affluent depuis l’annonce de son décès hier, et le producteur des spectacles de l’animateur, Martin Leclerc, lui rend hommage ce matin.

• À lire aussi: Nombreux hommages sur les réseaux sociaux

• À lire aussi: L’animateur Pierre Marcotte est décédé

• À lire aussi: «C’était un peu comme mon frère»; Joël Denis rend hommage à Pierre Marcotte

M. Leclerc était à New York lorsqu’il a appris la triste nouvelle, mais ils se parlaient régulièrement.

«Pierre et moi, on avait créé un lien d’amitié, puis on avait d’autres projets prévus à l’automne au Casino de Montréal», souligne-t-il.

***Écoutez l’intégralité de l’entrevue ci-dessus***