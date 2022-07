L’eau souterraine de Saint-Honoré potentiellement contaminée

Des traces d'un contaminant ont été découvertes dans l'eau souterraine de Saint-Honoré, près de l'aéroport.

Lors du début des travaux du Centre québécois de formation aéronautique (CQFA), l'été dernier, des traces de toluène ont été décelées dans un échantillon prélevé.

Le toluène est une substance chimique nocive pour la santé. Il s’agit d’une composante autrefois utilisée dans l'essence. Cela laisse présager que la substance prélevée est présente depuis un bon moment.

De son côté, le ministère des Transports a aussi effectué des analyses. Il n’y avait toutefois rien d’inquiétant dans ces dernières.

«On a poussé les recherches davantage et l'échantillonnage d'eau n'a pas été concluant. Par contre, on peut voir qu’il y a peut-être un contaminant sur place. C'est un peu comme quand on voit de l'huile dans l'eau», a expliqué la porte-parole du ministère des Transports, Émilie Lord.

Comme les deux résultats sont contradictoires, d'autres tests devront être réalisés.

Un contrat d'une durée de trois ans sera octroyé à une firme externe pour assurer le suivi.

Même si une partie de l'eau potable de la ville est puisée près de cet endroit, les citoyens n'ont rien à craindre.

Le puits le plus près de la zone examinée, à quelques 800 mètres, est à l'arrêt durant les procédures. Il ne fonctionnait déjà qu'à capacité très réduite.

«Nos puits sont en amont et la contamination [à l’endroit où est situé] le CQFA, c'est 800 mètres plus bas du dernier puits qui ne fonctionne pas. L'eau ne remonte pas, elle descend», a indiqué le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay.

L'appel d'offres est lancé pour trouver la firme qui assurera une évaluation hydrogéologique du site

Le ministère des Transports veut identifier l’origine de traces de toluène retrouvées ou confirmer que les premiers tests étaient erronés.