Lotto-Max fait 62 nouveaux millionnaires en 2022 au Québec

La chance a souri à plusieurs Québécois devenus millionnaires grâce à Loto-Québec durant les six premiers mois de 2022.

En effet, 62 lots de 1 million $ ou plus ont été remportés dans la province depuis le début de l’année grâce au Lotto Max, alors que les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont souri à 11 Québécois.

Pour rappel, cinq gros lots, dont deux de plus de 70 millions $, ont été gagnés à travers le Québec.

«L'année 2021 a été la plus généreuse de l'histoire de Loto-Québec, qui a remis plus de 1,7 milliard de dollars en lots, dont 145 étaient de 1 000 000 $ ou plus», a indiqué jeudi Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

«La chance s'est poursuivie durant la première moitié de 2022: déjà 62 lots de 1 000 000 $ ou plus ont été gagnés dans la province!», a mentionné Mme Jean.