L'UE condamne «le comportement barbare de la Russie»

Le secrétaire général de l'ONU s'est dit «atterré» et l'UE a dénoncé de nouvelles «atrocités» jeudi après des frappes russes sur une ville du centre de l'Ukraine qui ont fait au moins 23 morts, un «acte ouvertement terroriste» pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

À Vinnytsia, une ville très éloignée des lignes de front, bien à l'ouest de la capitale Kiev, les images publiées par le service ukrainien des Situations d'urgence montraient des dizaines de carcasses de voitures calcinées et un immeuble d'une dizaine d'étages ravagé par l'explosion et l'incendie ayant suivi.

Selon l'armée ukrainienne, «trois missiles» ont touché le stationnement et cet immeuble commercial du centre de la ville, abritant des bureaux et des petits commerces. Ils avaient été tirés depuis des sous-marins en mer Noire, a précisé le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne Iouri Ignat.

«Chaque jour, la Russie tue des civils, tue des enfants ukrainiens, tire des missiles sur des cibles civiles où il n'y a rien de militaire. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est un acte ouvertement terroriste?», a dit Volodymyr Zelensky aussitôt après la frappe survenue en fin de matinée dans une région du pays jusqu'alors relativement épargnée par la guerre.

Le ministère russe de la Défense, cité sur Telegram par la rédactrice en chef du groupe de médias public Rossia Segodnya, Margarita Simonian, a affirmé avoir visé à Vinnytsia «la Maison des officiers, où des nationalistes avaient été déployés».

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est pour sa part dit «atterré», rappelant que l'organisation condamnait «toute attaque contre des civils ou des infrastructures civiles», selon son porte-parole.

AFP

L'UE a fustigé le «comportement barbare» de la Russie.

«Ces atrocités à Vinnytsia sont les dernières d'une longue série d'attaques brutales visant les civils et les infrastructures civiles», ont déclaré dans un communiqué le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell et le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic. «Il ne peut y avoir aucune impunité pour les violations et crimes commis par les forces russes et leurs responsables politiques».

Ces nouvelles frappes sont intervenues précisément au moment où se préparait à La Haye une conférence sur les crimes commis en Ukraine organisée par la Cour pénale internationale (CPI), la Commission européenne et les Pays-Bas.