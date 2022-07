«On n’est pas rendus au point où on peut accepter de vivre avec le virus»

Le nombre de cas positifs à la COVID-19 et la hausse des hospitalisations dans les dernières semaines montrent que le Québec n’est pas rendu à «vivre avec le virus», croit le virologue à la retraite Jacques Lapierre.

«Il faut faire attention parce qu’apprendre à vivre avec le virus, aujourd’hui, ça veut dire accepter des délestages, accepter qu’il y ait 7000 personnes du milieu hospitalier qui ne se présentent pas au travail parce qu’ils ont la COVID. C’est accepter qu’il y ait beaucoup d’employeurs dans plusieurs milieux qui manquent d’employés parce que ces gens-là sont malades», affirme-t-il en entrevue à LCN.

«Moi je pense qu’on n’est pas rendus au point où on peut accepter vivre avec le virus», ajoute M. Lapierre.

Pour lui, les hospitalisations qui «augmentent à un niveau plus haut que dans la vague un et la vague deux» et les cas qui augmentent «même s’il y a très très peu de tests qui sont faits» sont des signes que la situation n’est pas totalement sous contrôle.

«Quand ils font les tests, il y a plus de 15% de positivité. Donc il y a beaucoup de cas, parce que l’OMS parle qu’il faut être en bas de 5% pour dire qu’on est sous contrôle», soutient le virologue.

