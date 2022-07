Pénurie de pièces: des aînés sans ascenseur depuis 3 semaines

Les locataires d’un immeuble de six étages de la 8e Avenue, à Québec, dont l’ascenseur est en panne de façon intermittente depuis 3 semaines sont exaspérés.

Depuis presque un mois, ils doivent régulièrement utiliser les escaliers, alors que plusieurs d’entre eux sont âgés et à mobilité réduite.

«Il y a des personnes en haut qui ont 90 ans, ça fait trois semaines qu’elles ne sortent pas. Ce sont des personnes qui étaient habituées de descendre tous les jours», explique une dame, qui ne veut pas être identifiée.

Elle raconte qu’il est même souvent difficile pour eux de se faire livrer leurs emplettes.

«Même les livreurs d’épicerie ne veulent plus venir. Les livreurs d’Amazon ne veulent plus venir, ils ne veulent plus monter», dit-elle.

«Je suis tannée là! J’ai hâte qu’ils la réparent ou qu’ils la changent, mais qu’ils fassent quelque chose», lance une autre résidente, visiblement à bout.

Propriétaire de l’immeuble, l’Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) explique la lenteur du processus de réparation par la complexité du problème, mais aussi par la pénurie de pièces qui sévit partout dans le monde et qui occasionne d’important délais dans l’obtention de celles-ci.

«Actuellement, le marché étant ce qu’il est, en surchauffe, c’est plus complexe d’avoir des pièces, donc effectivement ça peut jouer parfois un rôle sur la livraison de certaines composantes» dit le directeur général de l’OMHQ, Danny Caron.

L'organisme a mis en place des solutions temporaires pour venir en aide à ses locataires.

«Ils ont mis des chaises à chaque étage, mais c’est long pareil», s’exclame une dame.

Des numéros de téléphones et des références pour de la livraison ou de l’aide de la part d’organismes communautaires ont aussi été fournis aux locataires selon l’OMHQ.

Une résidence pour aînés du secteur de Vanier vit un problème similaire. Le seul ascenseur du bâtiment doit être remplacé et il faudra attendre un mois avant son retour en service. Une situation problématique pour les résidents, mais aussi pour les services d’urgence.

«Quand les ambulanciers viennent il faut qu’ils passent par les escaliers aussi. Ça cause des problèmes», raconte un résident.