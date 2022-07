Pierre Marcotte : «je lui ai parlé 4 heures avant son décès»

Le grand ami de Pierre Marcotte, Robert Maltais, a eu la chance de lui parler quelques heures avant son décès.

«Je lui ai parlé quatre heures avant qu’il meure. Il était dans son lit aux soins intensifs à Québec. Denise, sa blonde, m’a dit si tu veux, je vais mettre le téléphone sur haut-parleur à côté de son oreille. Je lui ai dit "Pierre c’est Robert. Je t’ai toujours aimé, je t’aime, tu es mon ami" et Denise m’a dit qu’il a ouvert les yeux», explique l'auteur de la biographie de Pierre Marcotte.

Les Éditions de l'Homme

Accompagné de sa copine et l’un de ses fils à son chevet, Pierre Marcotte «est parti paisiblement» selon son ami.

L’animateur de l’émission «Les tannants» qui a connu un grand succès durant les années 1970 à Télé-Métropole était très impliqué dans les projets qu’il entamait.

«Pierre était très généreux. Quand il embarque dans un projet, il embarque à 100%. Il était un vrai capitaine pour la Fondation des artistes et je ne me rappelle pas l’avoir vu dire non à une demande, il était toujours disponible et son salaire de président était de 0,00$», souligne M. Maltais.

Malgré son horaire bien chargé, il prenait toujours un moment pour avoir du plaisir avec son équipe.

«C’était un homme joyeux, bon vivant et toujours prêt à aider avec une tête dure», dit-il.

