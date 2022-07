Plainte pour harcèlement à la CSN-Construction: l’affaire réglée, selon le syndicat

La CSN-Construction a indiqué, jeudi, que le dossier de la plainte pour harcèlement déposée contre son président, Pierre Brassard, était réglé.

Dans un courriel dont TVA Nouvelles a obtenu copie jeudi, le syndicat affirme que la plainte contre Pierre Brassard était de nature confidentielle, qu’elle a été prise en charge et a été réglée à la satisfaction du président de la CSN-Construction et du plaignant Jean-Luc Deveaux.

Or, ce dernier n’est pas de cet avis. M. Deveaux a obtenu des excuses de M. Brassard, mais il estime que le président doit quand même être sanctionné pour ses propos allégués sexuellement dégradants.

Dans un courriel envoyé mercredi, la CSN-Construction écrivait qu’une enquête administrative était en cours. Elle s’est ravisée, admettant son erreur.

Pour sa part la CSN rappelle qu’elle a une politique sur le harcèlement et qu’elle prend ça au sérieux.

«On a une politique, tout d’abord, qui existe depuis de nombreuses années à la CSN. Une politique pour prévenir la violence et le harcèlement au travail et c’est via cette politique-là que plusieurs processus qui ont été mis en place. Donc, une personne plaignante contacte l’ombudsman et à ce moment-là, il peut y avoir différentes avenues qui sont proposées à la personne plaignante, que ce soit de l’écoute, de la médiation, des ressources, jusqu’à entamer un processus formel de plainte», a expliqué Nathalie Arguin, secrétaire générale de la CSN, en entrevue à TVA Nouvelles.