Plus de 1000 papillons à voir aux Galeries de la Capitale

La volière éphémère Bfly est de retour à Québec pour un deuxième été. Plus de 1000 papillons en liberté attendent les visiteurs à compter de vendredi.

Après une première édition l’an dernier au centre commercial Fleur de Lys, le concept se déplace aux Galeries de la Capitale. L’attraction familiale restera sur place jusqu’à la mi-septembre.

Le circuit consiste en sept dômes, dont quatre servent de volière à papillons et trois d’espaces pour l’accueil, la projection d’un court film d’animation et une boutique.

«Puisqu’un climat tropical est recréé à l’intérieur des installations pour les papillons, on retrouve aussi une offre alimentaire rafraîchissante», précise le communiqué.

Une activité similaire a ouvert ses portes au Centropolis, à Laval il y a quelques jours. Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur le cycle de vie du papillon grâce au parcours qui se veut «interactif», «sensoriel» et faisant appel à «la magie du rêve».

Les billets sont en vente à 6,95$ pour les bébés d’un à deux ans et 12,95$ pour les 3 ans et plus ainsi que les adultes. Les 0 à 11 mois entrent gratuitement. Plus d’information à bfly.ca.

L’entreprise Bfly est également connue pour son centre d’amusement à Brossard, sa ligne de bijoux pour enfants et sa collection de livres et de jeux de société.