Un gynéco aurait encore tenu des propos sexuels auprès d’une patiente

Un gynécologue de Montréal qui a déjà été radié deux ans pour des propos à connotation sexuelle aurait récidivé auprès d’une patiente en salle d’accouchement. Son ordre professionnel est tellement inquiet qu’on veut l’empêcher de pratiquer de façon urgente.

Fait rare, le syndic du Collège des médecins du Québec (CMQ) a ainsi déposé une requête hier exigeant la radiation provisoire immédiate du Dr Allan B. Climan, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans ce nouveau dossier contre lui.

On lui reproche d’avoir tenu des propos à caractère sexuel auprès d’une patiente après un examen gynécologique dans une salle d’accouchement de l’Hôpital général juif, à Montréal, le 22 avril dernier.

Selon la plainte du syndic, le Dr Climan n’aurait pas averti sa patiente qu’il allait procéder à un toucher vaginal.

« Il a pris plus de temps que normalement requis » et « avait les yeux rivés sur les parties génitales de la patiente », lit-on.

Au moment où il a retiré ses doigts et ses gants, le docteur aurait conclu son examen en disant en anglais : « Merci pour le bon moment » (Thank you for the good time).

Risque pour le public

Le syndic reproche aussi au Dr Climan d’avoir fait un examen gynécologique à une patiente en plein travail, le 22 avril dernier à l’hôpital, sans qu’il soit accompagné d’une autre femme dans la pièce, comme le prévoit sa limitation de pratique depuis un an.

« À l’évidence, l’Intimé représente actuellement et pour le futur, un risque pour la protection du public », souligne le syndic, le Dr Nicolas Raymond, ajoutant que le Dr Climan « répète les mêmes comportements ».

Absent de l’audience hier, le Dr Climan conteste la requête en radiation, a fait savoir son avocate, Me Christine Kark. Or, le médecin s’est engagé à ne plus pratiquer dès aujourd’hui, en attendant la décision du Conseil de discipline.

Hier, Me Kark a demandé que cet engagement ne soit pas révélé dans les médias, une requête qu’elle a finalement retirée après la contestation du syndic.

Radiation clémente

Le Dr Climan n’en est pas à sa première plainte pour des propos sexuels. En 2019, le gynécologue avait été radié deux ans après différents commentaires tenus en 2015 (voir ci-bas).

Or, depuis 2017, la loi prévoit une radiation minimale de cinq ans pour inconduite sexuelle, mais le Conseil avait invoqué sa collaboration durant l’enquête et ses démarches de mentorat auprès d’un médecin qui l’a conseillé sur la communication avec les patientes.

Lors de son retour en pratique, l’an dernier, le Dr Climan a avoué au Conseil que ses propos étaient « totalement inappropriés », mais aussi que ce « dossier n’est qu’une simple question de mauvaise interprétation », indique un jugement.

« Réalisant que tout le monde n’a pas le même sens de l’humour, il accepte qu’il se doit d’être plus taciturne, qu’il ne peut plus faire des farces et qu’il ne doit pas parler à ses patientes comme il parle à ses résidents », lit-on.

Trois autres plaintes

Ce gynécologue a fait l’objet d’au moins trois autres plaintes pour des faits similaires, depuis 2006. Or, le syndic n’a pas cru bon de déposer une accusation dans ces dossiers.

En 2010, le CMQ avait même recommandé au Dr Climan de s’inscrire à un atelier sur la relation médecin/patient.

♦ L’audience sur la requête en radiation provisoire se poursuivra lundi prochain. Plusieurs témoins seront entendus.

Propos sexuels du Dr Allan B. Climan à une patiente enceinte qui ont mené à sa radiation en 2019

« J’ai hâte de te voir nue »

« Tu as un beau petit corps »

« J’ai hâte de t’examiner »

« Je suis sûr que tu as un beau petit vagin »

Le médecin a dit à la patiente que « sa vie sexuelle ne serait plus la même à la suite d’un accouchement par voie vaginale ».

Il a ensuite dit au conjoint : « Ce ne sera plus aussi bon pour vous. »

♦ NDLR : ces propos ont été tenus en anglais

Source : tiré du jugement d’une radiation de 2 ans du Collège des médecins, 2019