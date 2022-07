Un nouveau Centre d'interprétation écomaritime à Nicolet

Le Centre d’interprétation écomaritime de Nicolet, au Centre-du-Québec, a été dévoilé jeudi dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville.

Une exposition permanente s’installera également dans le nouveau bâtiment et sur la passerelle de l’Anse-du-Port. Ces projets sont le fruit d’un investissement de 850 000 $ des gouvernements fédéraux et provinciaux, de la MRC de Nicolet-Yamaska et de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central.

La nouvelle exposition s’intitule «Passages». Elle a comme objectif de faire rayonner les pilotes maritimes du fleuve Saint-Laurent.

Sur la passerelle, les visiteurs sont invités à numériser un code QR pour écouter les balados de différents pilotes. D’ailleurs, la majorité des pilotes qui naviguent sur le fleuve sont Québécois.

«On parle beaucoup de ce qu’on mange, a indiqué à TVA Nouvelles le pilote retraité Gilles Giroux. Sur les bateaux on passe par plusieurs pays. On mange ce que les gens de la place mangent. On mange par exemple de la soupe grecque ou bien russe.»