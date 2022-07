Un octogénaire porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 82 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer, porté disparu depuis jeudi matin à Montréal.

Yves Allaire a été vu pour la dernière fois en matinée près du guichet automatique situé au 2959 rue Sherbrooke Est, dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

COURTOISIE

Selon le SPVM, il se déplace principalement en taxi.«Il est atteint de la maladie d’Alzheimer et souffre de troubles cognitifs. Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité. Il pourrait être confus et désorienté», a-t-on fait savoir.M. Allaire mesure 1,68 mètre (5’ 6’’), pèse 65 kg (143 lb), a les yeux bleus et les cheveux blancs.

Au moment de sa disparition, il portait un imperméable foncé et une chemise à carreaux de couleur bleue, blanche et noire.Toute personne ayant de l'information concernant cette disparition peut composer le 911 ou communiquer avec son poste de quartier.