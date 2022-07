Une production de biocarburant inespérée à Port-Cartier

Les deux premières semaines de reprise des activités à l’usine de bioénergie AE Côte-Nord, à Port-Cartier, se sont soldées par une production de biocarburant qui a dépassé les attentes.

Après une pause de deux ans et demi, Bioénergie AE Côte-Nord a relancé sa production du 27 juin au 12 juillet dernier, et personne ici ne s’attendait à produire autant de litres de biocarburant à base de résidus de bois de l’usine d’Arbec.

«En deux semaines, on en a fait 700 000 [litres de biocarburant] versus 4 millions en deux ans à trois ans d’opérations, alors on est très enthousiastes, très encouragés des changements qui ont été faits», a lancé fièrement le vice-président de la compagnie, Tony Chabot.

Cette hausse de production de biocarburants vendus à l’usine voisine d'ArcelorMittal s’explique par la correction de défaillances dans la dernière année.

Ces travaux ont réduit la fréquence des bris causant des arrêts de production, augmentant du même coup le taux d’efficacité de l’usine.

«Les changements apportés par les équipes d’ingénieurs ont vraiment porté fruit. À titre d’exemple, dans le passé, on avait une cadence moyenne de 60 % de la ligne de production. Dans les deux semaines qu’on a faites, on a eu une moyenne à 85 %», a précisé Tony Chabot.

Pause temporaire à l’usine

Après deux semaines de tests concluants, l’entreprise embauchant 32 employés à plein rendement a mis sa production sur pause cette semaine et la reprendra le 15 août.

Cette reprise de la production est assurée par un partenariat à long terme entre Bioénergie AE Côte-Nord et ArcelorMittal.

«On a arrêté mardi pour la raison que nos réservoirs ont une capacité de stockage de 700 000 litres [de biocarburant] environ. Nos réservoirs sont pleins. Pourquoi? C’est que l’usine est allée mieux qu’on espérait. On savait déjà qu’on aurait à arrêter pendant la période estivale pour permettre à ArcelorMittal d’augmenter leur capacité graduellement de consommer du biocarburant. La pause va être un peu plus longue qu’anticipée étant donné que la production a été beaucoup plus importante que prévu», a détaillé le vice-président de Bioénergie AE Côte-Nord.

Le maire de Port-Cartier est d’ailleurs enchanté de cette nouvelle.

«On voit beaucoup de gens qui étaient partis ailleurs qui sont revenus. Ils ont eu beaucoup plus de CV qu’ils s’attendaient à en avoir. Pour Port-Cartier, c’est une excellente nouvelle», a souligné Alain Thibault.