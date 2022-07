Visite du pape à Québec: les victimes d’agressions sexuelles des prêtres ne veulent pas être oubliés

Les victimes d’agressions sexuelles commises par des prêtres au Québec veulent profiter du passage du pape François pour obtenir des excuses et lui demander d’accélérer les demandes de réparation en justice.

• À lire aussi: Cinémas Guzzo devient partenaire dans le cadre de la visite du pape à Québec

• À lire aussi: Les billets pour le pape écoulés en 10 minutes

Avec les différents recours, on estime que plus de 2500 victimes attendent toujours d’obtenir justice devant les tribunaux québécois.

«Nous avons été sensibles à vos différents messages en faveur de la reconnaissance de la souffrance vécue par les victimes d’agressions sexuelles, mais nous devons aussi vous rapporter que vos paroles n’ont pas toujours été suivies par toutes les congrégations religieuses et tous les diocèses du Québec. Certaines congrégations religieuses et certains diocèses utilisent des manœuvres qui nous apparaissent aller à l’encontre des intérêts des victimes et de vos déclarations», affirme un groupe accompagné des avocats Marc Bellemare et Alain Arsenault.

Selon eux, les «stratégies de défense» peuvent conduire à des délais d’attente de plus de 10 ans pour certains dossiers, ce qui est tout à inacceptable à leurs yeux.

«Nous vous informons que plusieurs victimes sont déjà décédées en cours de route, et que d’autres ne connaitront pas non plus le sort de ces dossiers de leur vivant», ajoutent-ils.

«Au-delà des prières, les victimes attendent des actes concrets. Pouvez-vous intervenir, pape François, pour rendre rapidement justice aux victimes d’agressions sexuelles par les membres de votre église?», écrivent-ils dans une lettre publique destinée au pape.

Réactions

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec s’est engagé à remettre cette lettre en main propre au pape François, lors de son passage à Québec dans deux semaines.

Le cardinal Lacroix répond favorablement à cette demande : «Je me ferai messager, en apportant personnellement cette lettre au Saint-Père. Nous le savons sensible à la douleur des victimes d’abus et convaincu que la vérité et la justice doivent primer. Si le pape François vient en premier lieu pour rencontrer les communautés autochtones de notre pays, le fil conducteur de sa visite sera le cheminement vers la vérité, la justice, la guérison, la réconciliation, l’espérance. J’espère que ce thème pourra toucher les personnes très largement», a-t-il réagi.

Plus de détails à venir...